Repubblica Centrafricana | Bitcoin moneta legale e abolizione della pena di morte

Dopo la Guinea nel 2016, il Chad nel 2020 e la Sierra Leone nel 2021, quest'anno è la Repubblica Centrafricana ad aver abolito la pena di morte. Il 27 maggio l'Assemblea Nazionale ha approvato per acclamazione la legge che ora attende di essere promulgata dal presidente Faustin-Archange Touadéra. Il passo successivo sarà la ratifica del Secondo protocollo opzionale della convenzione sui diritti civili e politici, l'accordo internazionale sull'eliminazione della pena capitale entrato in vigore nel 1991. L'ultima condanna era stata inflitta più di quarant'anni fa, nel 1981, mentre nessun detenuto si trova attualmente nel braccio della morte: l'abolizione a livello ufficiale è comunque apprezzata dai difensori dei ...

