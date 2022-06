Report: stasera su Rai3 la sanità italiana in stato di emergenza e il pasticcio dei respiratori Philips (Di lunedì 20 giugno 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Report che si occuperà della sanità italiana, dei respiratori Philips e della campagna elettorale a Palermo. stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report e torna l'appuntamento con le grandi inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci, disponibile in contemporanea anche in streaming su Raiplay (www.raiplay.it/dirette/Rai3). Si parte con il Reportage "Il paziente italiano" di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Cecilia Bacci e Giulia Sabella. L'emergenza Covid è finita ma la sanità resta in stato di emergenza. I pronto soccorso sono al collasso, migliaia di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022)sualle 21:20 nuovo appuntamento conche si occuperà della, deie della campagna elettorale a Palermo.sualle 21:20 tornae torna l'appuntamento con le grandi inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci, disponibile in contemporanea anche in streaming su Raiplay (www.raiplay.it/dirette/). Si parte con ilage "Il paziente italiano" di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Cecilia Bacci e Giulia Sabella. L'Covid è finita ma laresta indi. I pronto soccorso sono al collasso, migliaia di ...

