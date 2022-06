“Report”, anticipazioni stasera 20 giugno 2022: tutte le curiosità sulle nuove inchieste (Di lunedì 20 giugno 2022) Report è una trasmissione televisiva italiana condotta da Sigfrido Ranucci, che propone inchieste giornalistiche che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia. È trasmessa su Rai 3 e su Rai Play. stasera, 20 giugno 2022, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report: vediamo insieme tutte le anticipazioni sugli ospiti e sugli argomenti trattati in diretta Tv.



Il programma condotto da Sigfrido Ranucci, in prima serata su Rai 3, torna con inchieste che affrontano temi dell’attualità italiana. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni della puntata di stasera 20 giugno 2022 di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022)è una trasmissione televisiva italiana condotta da Sigfrido Ranucci, che proponegiornalistiche che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia. È trasmessa su Rai 3 e su Rai Play., 20, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di: vediamo insiemelesugli ospiti e sugli argomenti trattati in diretta Tv.Il programma condotto da Sigfrido Ranucci, in prima serata su Rai 3, torna conche affrontano temi dell’attualità italiana. Andiamo dunque a vedere ledella puntata di20di ...

Pubblicità

CorriereUmbria : Report, le inchieste di oggi: le anticipazioni #report #inchieste - GiannettiMarco : RT @CorrNazionale: In prima serata su Rai 3 tornano le inchieste di “#Report”: al centro della puntata di oggi i rapporti tra politica e ma… - CorrNazionale : In prima serata su Rai 3 tornano le inchieste di “#Report”: al centro della puntata di oggi i rapporti tra politica… - CorriereUmbria : Report, le inchieste di oggi: le anticipazioni #report - ciccio196209 : RT @EnrichettaNegri: Ma le anticipazioni sui crimini relativi ad Expo che fine hanno fatto? Non le pubblicate? #Report -