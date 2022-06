Regionali Andalusia, trionfa il Partito popolare: con 58 seggi ottiene la maggioranza assoluta. Ciudadanos fuori dal Parlamento (Di lunedì 20 giugno 2022) Vittoria storica del Partito popolare (Pp) in Andalusia, che supera i socialisti del Psoea di 28 seggi e quasi 67mila voti. Come spiega El Pais, il presidente ad interim della Junta de Andalucía e candidato alla rielezione del Pp, Juan Manuel Moreno, ha ottenuto una storica maggioranza assoluta per il suo Partito nell’ex feudo socialista. Il Partito guidato da Moreno ha infatti ottenuto 58 seggi, mentre l’estrema destra di Vox ne ottiene 14, due in più di quattro anni fa. Ciudadanos resta fuori dal Parlamento, il Psoe (Partito socialista) peggiora i risultati del 2018 e passa da 33 a 30 seggi, mai così pochi nella comunità andalusa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Vittoria storica del(Pp) in, che supera i socialisti del Psoea di 28e quasi 67mila voti. Come spiega El Pais, il presidente ad interim della Junta de Andalucía e candidato alla rielezione del Pp, Juan Manuel Moreno, ha ottenuto una storicaper il suonell’ex feudo socialista. Ilguidato da Moreno ha infatti ottenuto 58, mentre l’estrema destra di Vox ne14, due in più di quattro anni fa.restadal, il Psoe (socialista) peggiora i risultati del 2018 e passa da 33 a 30, mai così pochi nella comunità andalusa. ...

