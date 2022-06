Real Madrid | UFFICIALE l’acquisto di Rudiger | avrà la maglia 22 – FOTO

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilha presentato pochi istanti fa il difensore: la nota del club con i dettagli e il numero didel difensore Ilha presentato pochi istanti fa il difensore: la nota del club con i dettagli e il numero didel difensore. Il comunicato: ? #RMFans, os presentamos a nuestro nº2??2??… ¡@ToniRuediger!#WelcomeRüdiger pic.twitter.com/2C1iEi8B3h—C.F. (@) June 20, 2022 «Antonio Rüdiger ha firmato il suo nuovo contratto per quattro stagioni con il nostro club nella sala riunioni delCity , accompagnato dal presidente Florentino Pérez . Dopo la firma, il tedesco ha ...

Ilha presentato pochi istanti fa il difensore Rudiger: la nota del club con i dettagli e il numero di maglia del difensore Ilha presentato pochi istanti fa il difensore Rudiger: ...Il brasiliano del, Vinicius, gela il Psg e rifiuta un'offerta da 40 milioni: presto il rinnovo con i Blancos Il Corriere dello Sport lancia un'indiscrezione nell'edizione odierna del quotidiano sul ... 'As': "Real Madrid su Haaland: nel 2024 può sostituire Benzema" La Fiorentina studia il possibile colpo in attacco di calciomercato, Jovic potrebbe arrivare ma ad una sola condizione.Antonio Rudiger è pronto a diventare ufficialmente un nuovo difensore del Real Madrid. Il difensore tedesco, infatti, ha appena completato le visite mediche, come riportato dai Blancos sui propri soci ...