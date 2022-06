Real Madrid | Rudiger si presenta | «Giornata speciale per me Qui per vincere ancora tanto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Antonio, neo difensore del, si èto in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi Antonio, neo difensore del, si èto in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Le sue dichiarazioni: «Oggi è unaper e voglio ringraziare la mia famiglia che mi è stata sempre vicino. Voglioe qui è la piazza ideale. Concorrenza? Aè normale ci siano giocatori forti, ma io mi fido di me stesso e so che posso portare tutti a migliorare. Non vedo l’ora di iniziare e ringrazio il presidente e i soci per avermi voluto qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.