(Di lunedì 20 giugno 2022) Ildicon ilscade nel 2023, ma per il momento il calciatore tedesco ha chiesto tempo per pensarcipotrebbe andare in scadenza con il. Dopo i rinnovi di Benzema e Modric, i madrileni hanno pronto il prolungamento delanche del tedesco, che scade nel 2023. Come riportato da Cadena SER,ha chiesto ancora tempo prima di esprimersi. La sua intenzione è quella di valutare durante la stagione il livello e le eventuali possibilità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : ??? 20 dicembre 2006 ?? Real Madrid-Recreativo Huelva 0-3 L'avevate rimossa? - gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - CalcioNews24 : Real Madrid, i dubbi di Toni Kroos sul rinnovo del contratto - ilio34235634 : @MikyTarricone @nek19751 Che bravo allena ancora mamma mia il real Madrid o il city chi? Di calcio ne capisco poco… -

Secondo le notizie riportate infatti dal portale ultimahora.es, la macchina del campione con un passato anche trae Juventus è andata a sbattere contro un casa. Ci sono le immagini che ...I tifosi rossoneri sognano l'arrivo dello spagnolo! Asensio, rinnovo lontano: assalto dalla Premier League Attualmente, è praticamente impensabile che Marco Asensio rimanga al. A meno ...La confessione del compagno di nazionale La clamorosa rivelazione arriva direttamente da un suo compagno di nazionale, il madridista Rodrygo Goes, fresco campione d’Europa con il Real Madrid di ...Marco Asensio e Dani Ceballos non rientrano nei piani del Real Madrid, sono ai margini, per loro niente rinnovo: ma non andranno via a zero ...