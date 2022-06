Rari Nantes Salerno, due grandi acquisti per la prossima stagione: Gallo e Bertoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Rari Nantes Salerno: arrivano il plurimedagliato attaccante dalla Nazionale e il difensore (reduce dal pokerissimo con la Pro Recco). Arriva alla Rari Nantes Nuoto Salerno l’attaccante della nazionale italiana: Valentino Gallo. Campione mondiale a Shangai 2011, vicecampione olimpico a Londra 2012, medaglia di bronzo a Rio 2016. Nelle ultime stagioni ha giocato con l’Ortigia Siracusa, Leggi su 2anews (Di lunedì 20 giugno 2022): arrivano il plurimedagliato attaccante dalla Nazionale e il difensore (reduce dal pokerissimo con la Pro Recco). Arriva allaNuotol’attaccante della nazionale italiana: Valentino. Campione mondiale a Shangai 2011, vicecampione olimpico a Londra 2012, medaglia di bronzo a Rio 2016. Nelle ultime stagioni ha giocato con l’Ortigia Siracusa,

