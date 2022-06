(Di lunedì 20 giugno 2022)del secolo alLa Marina, in via Torre Clementina, a Fiumicino. Un uomoè riuscito a portare via un bottino di oltre unsottraendo due. E’ successo oggi all’ora di pranzo, nel notonel pressi del molo. Un uomo con il volto travisato con un casco èto nel localedi pistola. LaSenza esitazioni, si è avvicinato al tavolo dove due ragazzi stavano pranzando. Ha puntato la pistola contro i due giovani e li ha costretti a consegnargli gliche avevano al polso. Poi è fuggito rapidamente, facendo fuggire le proprie tracce. Il bottino è ingente. Uno dei due, infatti, è un ...

Pubblicità

CorriereCitta : Rapina milionaria al ristorante: entra armato si fa consegnare gli orologi, uno vale 1 milione e mezzo -

Il Corriere della Città

Dimora teatro di unalo scorso novembre, quando un commando di quattro banditi, di cui due armati, si era fatto aprire cassaforte e caveau scappando con gioielli, contanti e orologi.Dimora teatro di unalo scorso novembre, quando un commando di quattro banditi, di cui due armati, si era fatto aprire cassaforte e caveau scappando con gioielli, contanti e orologi. Rapina milionaria al ristorante: entra armato si fa consegnare gli orologi, uno vale 1 milione e mezzo MOGLIANO VENETO (TREVISO) - «Ma quali violenze Io in vita mia le donne non le ho mai trattate male. Quei rapporti sessuali erano consenzienti. Anzi loro volevano anche essere pagate, mi ...MOGLIANO VENETO (TREVISO) - «Ma quali violenze Io in vita mia le donne non le ho mai trattate male. Quei rapporti sessuali erano consenzienti. Anzi loro volevano anche essere pagate, mi ...