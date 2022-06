Rapina il negozio del genero e si gioca tutto alle videoslot | arrestato

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoildele poima vienedai Carabinieri della stazione di Giugliano.inizia in undi detersivi del grosso centro in provincia di Napoli. Un uomo punta la pistola contro la commessa, rastrella l’incasso e poi fugge. Il particolare è che l’attività colpita è quella del marito della figlia. I militari si mettono sulle tracce deltore e lo trovano poco dopo all’interno di un centro scommesse. Stava puntando i 400 euro appena “incassati”. In auto, sotto al sedile, ancora la pistola ‘scenica’ utilizzata per la. Nel caricatore 7 ...

Rapina il negozio del genero a Giugliano in Campania e poi si gioca il bottino incassato alle videoslot: è stato arrestato Claudio Elia ...Ha 57 anni l'uomo arrestato per rapina dai Carabinieri della stazione di Giugliano in Campania. A raccontarla, una rapina come tante.