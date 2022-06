Raid in un Tabaccchi del Fortore | cospicuo il bottino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti – Furto la notte scorsa a San Marco dei Cavoti in una rivendita di sali e tabacchi. Almeno 3 individui hanno forzato una porta d ingresso dell’esercizio commerciale e hanno rubato gratta e vinci, sigarette e denaro contante, il tutto per un controvalore di circa 5000 euro. I malviventi sarebbero poi fuggiti a bordo di un auto scura. Sul posto per le indagini i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.