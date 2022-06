Questi non sono migranti «appena sbarcati» in Italia, è una foto del 2011 (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 19 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un gruppo di persone sulla banchina di un porto. L’immagine è accompagnata da un commento in cui si sostiene che la scena mostrerebbe dei migranti «appena sbarcati» in Italia. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non è stata scattata a giugno 2022. L’immagine mostra dei migranti tunisini sbarcati a Lampedusa il 15 marzo 2011, come si può verificare qui. All’epoca oltre 4.000 migranti erano presenti sull’isola siciliana dopo i continui arrivi via mare, creando situazioni di criticità nella gestione dell’emergenza. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 19 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata ladi un gruppo di persone sulla banchina di un porto. L’immagine è accompagnata da un commento in cui si sostiene che la scena mostrerebbe dei» in. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Laè reale, ma non è stata scattata a giugno 2022. L’immagine mostra deitunisinia Lampedusa il 15 marzo, come si può verificare qui. All’epoca oltre 4.000erano presenti sull’isola siciliana dopo i continui arrivi via mare, creando situazioni di criticità nella gestione dell’emergenza. L'articolo proviene da Facta.

