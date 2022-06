Quelle che si ostinano a imporre l’estetica del pelo sotto le ascelle (Di lunedì 20 giugno 2022) Avrei i denti separati. I due incisivi superiori, quello spazio che tecnicamente si chiama diastema, quello che se sei Léa Seydoux fa strafiga mondiale e se sei Amy Winehouse fa tossicodipendente destinata a morte prematura. Quand’ero alle elementari mio cugino mi fece lo sgambetto, caddi a faccia in avanti (sempre stata agilissima), gli incisivi si ruppero. Il dentista me li ricostruì attaccati. Sono passati più di quarant’anni, li ho dovuti rifare qualche volta, e ogni volta ho la tentazione di dire: me li lasci separati. Poi non lo faccio mai. Se sei Madonna Ciccone, e prima di uscire ti fai due ore di trucco e parrucco, e non c’è una parte dei tuo corpo che non sia tonica perché hai dedicato a tenerti in forma il tempo che io ho dedicato a mangiare carboidrati unti, allora i denti separati sono un vezzo. Se sei Guia Soncini, ed esci coi pantaloni con l’elastico perché mica ti metti ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Avrei i denti separati. I due incisivi superiori, quello spazio che tecnicamente si chiama diastema, quello che se sei Léa Seydoux fa strafiga mondiale e se sei Amy Winehouse fa tossicodipendente destinata a morte prematura. Quand’ero alle elementari mio cugino mi fece lo sgambetto, caddi a faccia in avanti (sempre stata agilissima), gli incisivi si ruppero. Il dentista me li ricostruì attaccati. Sono passati più di quarant’anni, li ho dovuti rifare qualche volta, e ogni volta ho la tentazione di dire: me li lasci separati. Poi non lo faccio mai. Se sei Madonna Ciccone, e prima di uscire ti fai due ore di trucco e parrucco, e non c’è una parte dei tuo corpo che non sia tonica perché hai dedicato a tenerti in forma il tempo che io ho dedicato a mangiare carboidrati unti, allora i denti separati sono un vezzo. Se sei Guia Soncini, ed esci coi pantaloni con l’elastico perché mica ti metti ...

