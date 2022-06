Quel pasticciaccio brutto della Disney sul fronte LGBT (Di lunedì 20 giugno 2022) Come Disney ha perso la Florida Financial Times, di Christopher Grimes Walt Disney è stata una delle prime aziende statunitensi a offrire prestazioni sanitarie ai partner dello stesso sesso dei suoi dipendenti nel 1995, e la mossa è stata accolta come un grande momento nel movimento americano per i diritti degli omosessuali. Non tutti erano favorevoli: alcuni cristiani conservatori la consideravano una prova del fatto che la Disney sostenesse “valori antifamiliari”. Ma la politica ispirò decenni di fedeltà tra il personale LGBTQ dell’azienda. Quasi 30 anni dopo, la Disney è coinvolta in un’altra controversia sul suo sostegno alla comunità LGBTQ. Questa volta sta affrontando forse la peggiore crisi di pubbliche relazioni dei suoi 100 anni di storia, e ora le critiche provengono da ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 giugno 2022) Comeha perso la Florida Financial Times, di Christopher Grimes Waltè stata una delle prime aziende statunitensi a offrire prestazioni sanitarie ai partner dello stesso sesso dei suoi dipendenti nel 1995, e la mossa è stata accolta come un grande momento nel movimento americano per i diritti degli omosessuali. Non tutti erano favorevoli: alcuni cristiani conservatori la consideravano una prova del fatto che lasostenesse “valori antifamiliari”. Ma la politica ispirò decenni di fedeltà tra il personaleQ dell’azienda. Quasi 30 anni dopo, laè coinvolta in un’altra controversia sul suo sostegno alla comunitàQ. Questa volta sta affrontando forse la peggiore crisi di pubbliche relazioni dei suoi 100 anni di storia, e ora le critiche provengono da ...

AntonioNaddeo : RT @AntonioNaddeo: Quel 'pasticciaccio brutto del Cnel', l’epilogo: l’Aran pubblica il bando per una nuova sede - Il Diario del Lavoro http… - aran_agenzia : RT @AntonioNaddeo: Quel 'pasticciaccio brutto del Cnel', l’epilogo: l’Aran pubblica il bando per una nuova sede - Il Diario del Lavoro http… - AntonioNaddeo : Quel 'pasticciaccio brutto del Cnel', l’epilogo: l’Aran pubblica il bando per una nuova sede - Il Diario del Lavoro - run_lij : RT @simonesacq: @baura_loldrini Quel pasticciaccio della Repubblica Bolivariana - simonesacq : @baura_loldrini Quel pasticciaccio della Repubblica Bolivariana -