Quarta Repubblica, le anticipazioni della puntata di oggi 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) : il razionamento del gas russo, la politica e molto altro Il ricatto di Putin sulle forniture di gas e il rischio di razionamenti saranno il tema centrale domani sera a "Quarta Repubblica", il talk show che Nicola Porro conduce su Retequattro, oggi, 20 giugno, a partire dalle ore 21.25. Altri approfondimenti saranno, inoltre, dedicati alla spaccatura nel M5S sull'invio di armi all'Ucraina alla vigilia delle comunicazioni del premier e del voto in Senato – presente in studio il vicepresidente del Movimento Michele Gubitosa – e alla riforma della giustizia, con il contributo di Gaia Tortora, in concomitanza con l'anniversario dell'arresto di suo padre Enzo, finito da innocente e con clamore in carcere il 17 giugno 1983.

