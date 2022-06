Quanti soldi ha guadagnato Thomas Ceccon con il record del mondo? Montepremi e cifre per l’oro ai Mondiali (Di lunedì 20 giugno 2022) Thomas Ceccon ha firmato una delle più belle imprese dello sport italiano degli ultimi anni e si è laureato Campione del mondo dei 100 dorso, timbrando un surreale record del mondo nella vasca della Duna Arena di Budapest. L’azzurro si è esaltato nella capitale magiara, completando le due vasche con il vertiginoso tempo di 51.60 (25.14 all’andata, 26.46 al ritorno), abbassando di addirittura 25 centesimi il precedente primato dello statunitense Ryan Murphy, oggi secondo in 51.97 davanti al connazionale Hunter Armstrong (51.98). Il 21enne ha ottenuto il risultato più bello della sua giovanissima carriera, dopo essersi messo al collo due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in staffetta. Il veneto ha di fronte a sè un futuro radioso e un presente fantastico, intanto fa risuonare l’Inno di Mameli dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)ha firmato una delle più belle imprese dello sport italiano degli ultimi anni e si è laureato Campione deldei 100 dorso, timbrando un surrealedelnella vasca della Duna Arena di Budapest. L’azzurro si è esaltato nella capitale magiara, completando le due vasche con il vertiginoso tempo di 51.60 (25.14 all’andata, 26.46 al ritorno), abbassando di addirittura 25 centesimi il precedente primato dello statunitense Ryan Murphy, oggi secondo in 51.97 davanti al connazionale Hunter Armstrong (51.98). Il 21enne ha ottenuto il risultato più bello della sua giovanissima carriera, dopo essersi messo al collo due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in staffetta. Il veneto ha di fronte a sè un futuro radioso e un presente fantastico, intanto fa risuonare l’Inno di Mameli dopo ...

Pubblicità

erion101010 : @pap1pap Ma quanti soldi deve saldare Pap scs ? Quanti ne ha presi ? Più interessi credo Te hai detto salda il prestito ,quanti sono? - ZzuCicciu : RT @angelo_falanga: Che gli è successo? Quanti soldi hai avuto? In cinque anni un cambio a 90 gradi? #AggiungetemiAllaLista - erion101010 : @pap1pap Chi compra il 30/40% gli anticipa i soldi e lui salda Poi chi entra mette soldi 292/ oltre milioni Per un… - anxstennisboy : Berrettini alla mia età (24) aveva vinto non so quante cose e non so quanti soldi guadagnati, Paesi visitati e altr… - Frank70440919 : @ilfattoblog Quanti soldi buttati nel wc per una come questa. E le pecore la votano. Non raggionano più nessuno -