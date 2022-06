Quanti soldi ha guadagnato Benedetta Pilato vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre | assegno modesto

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha sciorinato tutto il suo talento alla Duna Arena di Budapest e si è laureata Campionessa del Mondo dei 100 rana. La 17enne ha pennellato una magia di rara bellezza nella capitale magiara, trionfando nella distanza che è presente anche alle Olimpiadi: la pugliese in passato aveva sofferto la doppia vasca e invece oggi si è esaltata e ha conquistato una strabiliante medaglia d’oro, surclassando tutte le migliori atlete in circolazione. L’azzurra ha trionfato grazie a una perentoria rimonta nel ritorno, toccando la piastra con il tempo di 1:05.93.ha saputo riprendere Tang e Meilutyte, trionfando davanti alla tedesca Elendt (1:05.98) e alla lituana (1:06.02). Va ricordato che nel 2019 aveva conquistato la medaglia d’argento sui 50 rana aie che lo scorso anno ...

Thomas Ceccon ha firmato una delle più belle imprese dello sport italiano degli ultimi anni e si è laureato Campione del Mondo dei 100 dorso, timbrando un surreale Record del Mondo nella vasca della ...