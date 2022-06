Quanti riciclati per Draghi: chi si muove nel governo per blindare il premier (Di lunedì 20 giugno 2022) «Un lavoro sono capace benissimo di trovarmelo da solo» tuonò Mario Draghi all'indomani della partita persa- del Quirinale. Ce l'aveva, in particolare, con Antonio Tajani, che nelle ore precedenti aveva prefigurato per lui una serie di prestigiosi incarichi all'estero. Ebbene, sarebbe il caso che il premier rilanci al più presto il suo monito. Perché, al grido di «salviamo Draghi» odi «dopo Draghi ci vuole Draghi», si sta muovendo una galassia di esponenti politici più o meno noti. Peccato che, a differenza del buon Tajani, che qualche titolo per parlare di istituzioni europee ce l'aveva - è stato pur sempre il presidente dell'Europarlamento e oggi ricopre la carica di vicepresidente del Ppe - i personaggi protagonisti delle odierne manovre intorno a Draghi non sono ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) «Un lavoro sono capace benissimo di trovarmelo da solo» tuonò Marioall'indomani della partita persa- del Quirinale. Ce l'aveva, in particolare, con Antonio Tajani, che nelle ore precedenti aveva prefigurato per lui una serie di prestigiosi incarichi all'estero. Ebbene, sarebbe il caso che ilrilanci al più presto il suo monito. Perché, al grido di «salviamo» odi «dopoci vuole», si stando una galassia di esponenti politici più o meno noti. Peccato che, a differenza del buon Tajani, che qualche titolo per parlare di istituzioni europee ce l'aveva - è stato pur sempre il presidente dell'Europarlamento e oggi ricopre la carica di vicepresidente del Ppe - i personaggi protagonisti delle odierne manovre intorno anon sono ...

