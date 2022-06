Putin, il retroscena di Gordon Brown: «A Mosca mi minacciò, l'unica cosa che capisce è la forza» (Di lunedì 20 giugno 2022) «Quando la gente dice che Putin è cambiato, ed è diventato minaccioso solo ora, sbaglia, mi minacciò già all'epoca. Per questo io non mi facevo illusioni su... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 giugno 2022) «Quando la gente dice cheè cambiato, ed è diventato minaccioso solo ora, sbaglia, migià all'epoca. Per questo io non mi facevo illusioni su...

Pubblicità

Nonnadinano : RT @Ucrainarussia: ??L'ex primo ministro del Regno Unito Gordon #Brown ha rivelato in un'intervista a 'The Telegraph Magazine' un retroscena… - Gina76280162 : RT @Ucrainarussia: ??L'ex primo ministro del Regno Unito Gordon #Brown ha rivelato in un'intervista a 'The Telegraph Magazine' un retroscena… - webargentarius : Il piccolo despota #Medvedev sappia che la volontà di solidarietà e unione dei cittadini UE è più forte delle sue a… - Ucrainarussia : ??L'ex primo ministro del Regno Unito Gordon #Brown ha rivelato in un'intervista a 'The Telegraph Magazine' un retro… - Sartorix67 : RT @GustavoMichele6: Putin, il retroscena di Gordon Brown: «A Mosca mi minacciò, l'unica cosa che capisce è la forza» -