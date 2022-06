Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora?? Ecco il discorso integrale di #Putin, da leggere molto attentamente per capire?? - NicolaPorro : ?? Oggi il #Cremlino ha ridotto anche il flusso di gas verso l’Italia senza fornire spiegazioni. Ecco di quanto???? - bendellavedova : “Chi ci dice che l'Ucraina esisterà ancora tra due anni?”, ha affermato Medvedev. Ecco, questo è ciò che accadrà se… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Urgente! La Russia di Putin taglia il gas all'Italia. Ecco cosa ci attende!' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Urgente! La Russia di Putin taglia il gas all'Italia. Ecco cosa ci attende!' -

ilmessaggero.it

...perché 22.26 Ucraina: da Taiwan 500.000 dollari per ricostruire Bucha Il ministro degli ... 21.00 Scholz,ha paura della scintilla della democrazia "ha evidentemente paura che la ...In vacanza sulle tracce di Vladimir, nella taiga siberiana, dove il leader si era fatto ritrarre in attività di caccia o a cavallo. È il nuovo pacchetto ' vacanze siberiane' pensato per i cittadini russi dall'Agenzia Russa del ... Putin, ecco il pacchetto “vacanze siberiane”: l'Agenzia russa del turismo propone le mete preferite dello zar In vacanza sulle tracce di Vladimir Putin, nella taiga siberiana, dove il leader si era fatto ritrarre in attività di caccia o a cavallo. È il nuovo pacchetto ...Massimo Giletti avrà modo di affrontare il tema della guerra nello studio di Non è l'arena con un noto professore. Ecco di chi si tratta.