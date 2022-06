Psicoterapia gratuita per i familiari delle vittime del covid e gli ex contagiati (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. L’associazione dei familiari delle vittime del covid #sereniesempreuniti ha siglato nei giorni scorsi una collaborazione con la dottoressa Isabel Fernandez – Presidente dell’Associazione EMDR – per la creazione di uno sportello di ascolto e aiuto psicologico gratuito per tutti i cittadini (bambini, ragazzi, adulti) che sentano la necessità di poter far riferimento a professionisti per essere supportati nel superare dolori e difficoltà generate dagli ultimi due anni di pandemia. Lo scorso 31 maggio, Regione Lombardia ha insignito l’Associazione EMDR Italia del premio Rosa Camuna “per il lavoro realizzato con la popolazione, con l’Azienda tutela salute (ATS) di Bergamo, Val Padana, Varese e Milano, con le ASST di Lecco, Mantova, Milano Nord, Seriate, con il Comune di Milano, con le scuole e con altre istituzioni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. L’associazione deidel#sereniesempreuniti ha siglato nei giorni scorsi una collaborazione con la dottoressa Isabel Fernandez – Presidente dell’Associazione EMDR – per la creazione di uno sportello di ascolto e aiuto psicologico gratuito per tutti i cittadini (bambini, ragazzi, adulti) che sentano la necessità di poter far riferimento a professionisti per essere supportati nel superare dolori e difficoltà generate dagli ultimi due anni di pandemia. Lo scorso 31 maggio, Regione Lombardia ha insignito l’Associazione EMDR Italia del premio Rosa Camuna “per il lavoro realizzato con la popolazione, con l’Azienda tutela salute (ATS) di Bergamo, Val Padana, Varese e Milano, con le ASST di Lecco, Mantova, Milano Nord, Seriate, con il Comune di Milano, con le scuole e con altre istituzioni ...

