Psg | Vinicius rifiuta un’offerta da 40 milioni

Pubblicità

PSGRelay : RT @CalcioNews24: #Vinicius rifiuta un'offerta del #Psg ?? - CalcioNews24 : #Vinicius rifiuta un'offerta del #Psg ?? - SportRepubblica : Calciomercato in diretta: Mertens-Napoli, si può ancora fare. Psg all'assalto di Vinicius Jr - SportRepubblica : Calciomercato in diretta: Mertens-Napoli, si può ancora fare. Psg all'assalto di Vinicius Jr - PedroDi03871031 : hola lewandoki al barca i vinicius al psg i barca poderoso2023? -

Mertens spera ancora nel rinnovo con il Napoli Dries Mertens spera ancora di restare a Napoli e aspetta un segnale dal presidente Aurelio De Laurentiis per firmare il rinnovo del contratto. "Ciro" ...A questo si aggiungerebbe anche un ricco premio alla firma in caso di sbarco a parametro zero ma finorasarebbe risultato sordo alle avances delcome a quelle arrivate dalla Premier ...Dries Mertens spera ancora di restare a Napoli e aspetta un segnale dal presidente Aurelio De Laurentiis per firmare il rinnovo del contratto. “Ciro” vuole concludere la carriera in azzurro, ma la dis ...Il brasiliano è attualmente in scadenza nel 2024 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo aver trattenuto Mbappè, il Psg sogna un altro sgarbo al ...