Programmi pirata di progettazione, anche per il Superbonus: in Puglia ed altre regioni l’operazione della Guardia di finanza Diciotto denunciati (Di lunedì 20 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono 18 le persone denunciate e 110 i software di progettazione ingegneristica, architettonica, calcolo strutturale e certificazione energetica sequestrati dalla Guardia di finanza nel corso dell’operazione UNDERLICENSING2022 a contrasto della pirateria dei Programmi ad uso professionale. I finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi hanno svolto una mirata attività di monitoraggio ed analisi di rischio e, raccolti sufficienti elementi in ordine a possibili situazioni illecite, hanno attivato i reparti territoriali dei comandi provinciali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento, Brescia, Mantova, Monza, Pavia, Verona, Modena, Lucca, Novara, Latina, Viterbo, Salerno e Brindisi, che ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Sono 18 le persone denunciate e 110 i software diingegneristica, architettonica, calcolo strutturale e certificazione energetica sequestrati dalladinel corso delUNDERLICENSING2022 a contrastopirateria deiad uso professionale. I finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi hanno svolto una mirata attività di monitoraggio ed analisi di rischio e, raccolti sufficienti elementi in ordine a possibili situazioni illecite, hanno attivato i reparti territoriali dei comandi provinciali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento, Brescia, Mantova, Monza, Pavia, Verona, Modena, Lucca, Novara, Latina, Viterbo, Salerno e Brindisi, che ...

Pubblicità

News_24it : LATINA – L'operazione Underlicensing2022 della Guardia di Finanza per il contrasto della pirateria dei programmi ad… - LetiziaFirenze : Truffa del superbonus 110%, sequestrati programmi pirata e 18 professionisti nei guai - ToscanaInDiretta - NapoliToday : #Cronaca Utilizzavano programmi pirata, sanzioni per 14 milioni di euro per diciotto professionisti… - Lunanotizie : ?? Programmi “pirata” di progettazione per il superbonus 110%, controlli della Guardia di Finanza anche a Latina ?? L… - NoiNotizie : Programmi pirata di progettazione, anche per il Superbonus: in #Puglia ed altre regioni l'operazione della @GDF -