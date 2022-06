Processo Platini-Blatter, l’avvocato del francese: “Infantino fa di tutto per destituirlo” (Di lunedì 20 giugno 2022) “La Fifa e il suo presidente Gianni Infantino hanno fatto di tutto perché la procura federale destituisca definitivamente Michel Platini, per impedirgli di poterlo sfidare per la carica di numero 1 del calcio mondiale“. È l’intervento di Dominic Nellen, l’avvocato di lingua tedesca dell’ex presidente francese della UEFA, di fronte ai tre giudici del tribunale penale svizzero di Bellinzona per il Processo a Platini e Sepp Blatter per il presunto pagamento illegale dell’allora presidente della Fifa all’ex Pallone d’Oro. Secondo l’Equipe, nell’aula del Tribunale di Bellinzona, i dibattiti si allargano anche ai sospetti di collusioni tra la Fifa e i magistrati svizzeri, utilizzate dalla difesa di Platini per cercare di ‘politicizzare’ ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “La Fifa e il suo presidente Giannihanno fatto diperché la procura federale destituisca definitivamente Michel, per impedirgli di poterlo sfidare per la carica di numero 1 del calcio mondiale“. È l’intervento di Dominic Nellen,di lingua tedesca dell’ex presidentedella UEFA, di fronte ai tre giudici del tribunale penale svizzero di Bellinzona per ile Seppper il presunto pagamento illegale dell’allora presidente della Fifa all’ex Pallone d’Oro. Secondo l’Equipe, nell’aula del Tribunale di Bellinzona, i dibattiti si allargano anche ai sospetti di collusioni tra la Fifa e i magistrati svizzeri, utilizzate dalla difesa diper cercare di ‘politicizzare’ ...

