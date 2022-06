Premio “Fatto a Napoli”, consegnati 1500 riconoscimenti alle imprese dalla Camera di Commercio (Di lunedì 20 giugno 2022) Ieri al Palapartenope il Premio “Fatto a Napoli” che ha intrattenuto oltre quattro mila persone 1500 imprese in rappresentanza di tutti i settori merceologici (Industria, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Servizi e Turismo) hanno ricevuto gli attestati del Premio “Fatto a Napoli”, promosso dalla Camera di Commercio di Napoli e realizzato attraverso la sua azienda speciale SiImpresa. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ieri al Palapartenope il” che ha intrattenuto oltre quattro mila personein rappresentanza di tutti i settori merceologici (Industria,, Agricoltura, Artigianato, Servizi e Turismo) hanno ricevuto gli attestati del”, promossodidie realizzato attraverso la sua azienda speciale SiImpresa. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

