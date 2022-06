Premio Fatto a Napoli: Camera di Commercio consegna 1500 riconoscimenti alle imprese (Di lunedì 20 giugno 2022) Camera di Commercio: 1500 imprese di tutti i settori merceologici (Industria, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Servizi e Turismo) hanno ricevuto gli attestati del “Premio Fatto a Napoli” realizzato attraverso SiImpresa. 1500 imprese in rappresentanza di tutti i settori merceologici (Industria, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Servizi e Turismo) hanno ricevuto gli attestati del “Premio Fatto a Napoli”, promosso Leggi su 2anews (Di lunedì 20 giugno 2022)didi tutti i settori merceologici (Industria,, Agricoltura, Artigianato, Servizi e Turismo) hanno ricevuto gli attestati del “” realizzato attraverso SiImpresa.in rappresentanza di tutti i settori merceologici (Industria,, Agricoltura, Artigianato, Servizi e Turismo) hanno ricevuto gli attestati del “”, promosso

Pubblicità

brighentimauro : @metaanto @ProfMBassetti @MassimoGalli51 Come hanno fatto con un premio Nobel?!?!??? - g_de_simone : Resta il fatto che fa sempre piacere ricevere un premio. Anche, o forse soprattutto, quando non atteso o attivamente cercato. (2/n) - Chiaratae1 : RT @italianarmyfam_: @bts_bighit TRAD ???? @bts_bighit Grazie mille ARMY per averci fatto vincere anche a Inkigayo! Grazie, fino all’ultima… - ClarisMartewall : Li hanno costretti a premere sull'acceleratore quando avevano bisogno di fermarsi. Li hanno fatto credere che i Gra… - Napolitanteam : 'Fatto a Napoli', alla Bourelly Group il premio eccellenze napoletane - -