Porta San Giacomo si colora di blu per la Giornata Mondiale del Rifugiato (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. La notte scorsa, quella di domenica, Porta San Giacomo si è tinta di blu in un'espressione di solidarietà con i rifugiati e per ribadire il loro diritto di essere protetti e di ricostruire la propria vita in dignità, chiunque siano e da qualsiasi luogo provengano, sempre. L'illuminazione verrà ripetuta anche stanotte, lunedì. Oggi, 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l'UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, celebra il coraggio, la forza e la resilienza dei milioni di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni, e ribadisce il loro diritto di essere protette e di ricostruire la propria vita in dignità, chiunque siano e da qualsiasi luogo provengano, sempre. Sono molte le città italiane che illuminano un monumento ...

