Pontina, lavori per nuovo asfalto dal 20 Giugno: eseguiti di notte (Di lunedì 20 giugno 2022) . Da Lunedì 20 Giugno lavori per nuovo asfalto sulla Pontina. Prosegue il Piano Anas di potenziamento e messa in sicurezza della strada statale 148 Pontina con i lavori di nuova pavimentazione. Pontina, lavori per nuovo asfalto: ecco da quando Gli interventi, con partenza lunedì 20 Giugno, riguarderanno la carreggiata in direzione Roma, in tratti saltuari, dal km 40 (Aprilia) al km 10,550 (Roma – Eur). I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle 21.00 alle 6.00, e a seconda dell'avanzamento del cantiere, saranno prestabilite chiusure o restringimenti della statale al fine di tutelare la sicurezza sia dell'utenza che per le maestranze coinvolte ...

