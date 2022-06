Polonia: Rybus escluso da Mondiali dopo trasferimento allo Spartak Mosca (Di lunedì 20 giugno 2022) Maciej Rybus non sarà convocato dalla Polonia per i Mondiali 2022 in Qatar. Il terzino sinistro, infatti, ha firmato con i russi dello Spartak Mosca, decisione per nulla approvata dalla sua Nazionale. Questa una nota ufficiale della Federcalcio polacca: “Il Ct della squadra nazionale polacca, Czeslaw Michniewicz, ha parlato con Maciej Rybus, che al momento si trova in Polonia, dopo il raduno della nazionale che si è concluso la scorsa settimana. Il Ct ha informato il giocatore che, a causa della sua attuale situazione a livello di club, non sarà convocato per il raduno di settembre della nazionale e non sarà preso in considerazione per la squadra che andrà in Qatar al Mondiale”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Maciejnon sarà convocato dallaper i2022 in Qatar. Il terzino sinistro, infatti, ha firmato con i russi dello, decisione per nulla approvata dalla sua Nazionale. Questa una nota ufficiale della Federcalcio polacca: “Il Ct della squadra nazionale polacca, Czeslaw Michniewicz, ha parlato con Maciej, che al momento si trova inil raduno della nazionale che si è concluso la scorsa settimana. Il Ct ha informato il giocatore che, a causa della sua attuale situazione a livello di club, non sarà convocato per il raduno di settembre della nazionale e non sarà preso in considerazione per la squadra che andrà in Qatar al Mondiale”. SportFace.

