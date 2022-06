“Poco cristiano e molto fascista”, il ritratto di Pillon secondo Paola Turci (Di lunedì 20 giugno 2022) Da una parte c’è chi esulta per il gesto di pochi (si tratta di 5 giocatori di una sola squadra) e finge che sia rappresentanza del pensiero della maggior parte delle persone che vivono sul pianeta Terra. Dall’altra c’è chi ricorda – come già accaduto in passato – come le discriminazioni non siano in linea con il pensiero cristiano-cattolico e, per certi versi, rimandino a un’ideologia storicamente sconfitta durante la seconda guerra mondiale. E così Paola Turci si è scagliata contro il senatore leghista Simone Pillon per un suo post social. Quanto è Poco cristiano (e molto fascista) tutto questo, manifesto compreso. pic.twitter.com/5w2JfaXL00 — Paola Turci (@PaolaTurci) June 18, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Da una parte c’è chi esulta per il gesto di pochi (si tratta di 5 giocatori di una sola squadra) e finge che sia rappresentanza del pensiero della maggior parte delle persone che vivono sul pianeta Terra. Dall’altra c’è chi ricorda – come già accaduto in passato – come le discriminazioni non siano in linea con il pensiero-cattolico e, per certi versi, rimandino a un’ideologia storicamente sconfitta durante la seconda guerra mondiale. E cosìsi è scagliata contro il senatore leghista Simoneper un suo post social. Quanto è(e) tutto questo, manifesto compreso. pic.twitter.com/5w2JfaXL00 —(@) June 18, ...

