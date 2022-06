Pnrr, avviata la selezione degli esperti per la transizione ecologica (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero della transizione ecologica ha avviato la procedura per individuare fino a 92 esperti nei settori management, giuridico-economico, progettazione tecnica, comunicazione e ITC per affrontare le fondamentali sfide della transizione ecologica. Gli esperti selezionati contribuiranno a realizzare la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si articola su quattro componenti che riguardano le tematiche dell'economia circolare (M2C1), delle fonti di energia rinnovabili (M2C2), dell'efficienza energetica (M2C3) e della tutela del territorio (M2C4).Sono dieci i profili professionali richiesti: 1) program manager, 2) project manager, 3) area manager, 4) ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dellaha avviato la procedura per individuare fino a 92nei settori management, giuridico-economico, progettazione tecnica, comunicazione e ITC per affrontare le fondamentali sfide della. Gliselezionati contribuiranno a realizzare la Missione 2 “Rivoluzione verde e” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si articola su quattro componenti che riguardano le tematiche dell'economia circolare (M2C1), delle fonti di energia rinnovabili (M2C2), dell'efficienza energetica (M2C3) e della tutela del territorio (M2C4).Sono dieci i profili professionali richiesti: 1) program manager, 2) project manager, 3) area manager, 4) ...

