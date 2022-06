Pnrr: al via sportello online per assistere Amministrazioni (Di lunedì 20 giugno 2022) Da oggi è online Capacity Italy (sportellotecnico.capa ityitaly.it), il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le Amministrazioni pubbliche in prima linea nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, Città ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Da oggi èCapacity Italy (tecnico.capa ityitaly.it), il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere lepubbliche in prima linea nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, Città ...

