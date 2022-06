Piero Chiambretti vuole rivedere l’assegno per la figlia | «Il mio reddito si è dimezzato | da 55mila a 26mila euro al mese»

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha chiesto un ridimensionamento deldi mantenimento versato per la11enne. Il conduttore ad oggi dà alla moglie 3000ale ha chiesto di passare a 800visto che il suosi èha citato in tribunale la ex compagna Federica Laviosa, 37 anni, al fine di rideterminare al ribassodi mantenimento. Le entrate disarebbero passate, secondo il legale, da 55 a 26 milanetti al. Inoltre al mantenimento per la bambina si aggiungerebbero perle spese dell’affitto del suo appartamento, quelle condominiali e per le utenze ...

Pubblicità

2didenari : La vicenda dello showman Piero #Chiambretti fa tornare sotto i riflettori il tema delle modifiche degli assegni di… - infoitcultura : Piero Chiambretti 'rovinato' dalle sua ex: 'Ecco quanto guadagno al mese' - GiacomoNesci : RT @Gazzettino: Piero Chiambretti: «Il mio reddito sceso da 55mila a 26mila euro, non posso più pagare il man... - infoitcultura : Piero Chiambretti: «Il mio reddito sceso da 55mila a 26mila euro al mese, devo ridurre l'assegno di mantenimen - infoitcultura : Piero Chiambretti, l'annuncio disperato: 'Ecco quanti soldi mi rimangono' -

si è affidato al Tribunale per chiedere il taglio dell'assegno di mantenimento per sua figlia: colpa del calo del reddito. Una richiesta presentata direttamente ai giudici del ...porta l'ex in tribunale per dimezzare il mantenimento Motiva così i l legale dell'ex conduttore di , la richiesta di ' modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della ...Piero Chiambretti ha chiesto un ridimensionamento dell’assegno di mantenimento versato per la figlia 11enne. Il conduttore ad oggi dà alla moglie 3000 euro al mese e ha ...Piero Chiambretti si è affidato al Tribunale per chiedere il taglio dell'assegno di mantenimento per sua figlia: colpa del calo del reddito.