Piero Chiambretti in tribunale per l’assegno alla figlia: cosa sta succedendo (Di lunedì 20 giugno 2022) Piero Chiambretti, classe 1956, è un comico, conduttore televisivo, attore e regista italiano. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’artista, dopo sette anni di fidanzamento, ha lasciato Ingrid Muccitelli nel 2009. Qualche mese dopo Chiambretti si è fidanzato con Federica Laviosa; il 26 maggio 2011 è nata Margherita, prima figlia della coppia. Nel 2016 si separato anche dalla Laviosa e ora con lei sembrano esserci dei problemi legali legati agli alimenti. Federica, durante un’intervista a La Stampa, ha deciso di dire la sua su questa delicata storia.



