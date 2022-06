Petrolio alla Cina: la Russia scalza l’Arabia Saudita. Ma guadagnano tutti, tranne l’Europa (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – l’Europa sta perdendo la guerra dell’energia? Quel che è certo è che la Russia, al momento, non la sta perdendo. Mosca trova infatti sponda a Pechino e Nuova Delhi, diversificando le forniture, non solo di gas. Prova ne sia quanto avvenuto nelle ultime ore, con l’Arabia Saudita scalzata dal più alto gradino del podio come pompatore di greggio nel più grande mercato asiatico. La Russia ha infatti superato i sauditi, diventando il principale fornitore di Petrolio della Cina. Le raffinerie cinesi beneficiano adesso di forniture russe con forti sconti sui prezzi. Petrolio alla Cina, la Russia scalza l’Arabia Saudita. Occhio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu –sta perdendo la guerra dell’energia? Quel che è certo è che la, al momento, non la sta perdendo. Mosca trova infatti sponda a Pechino e Nuova Delhi, diversificando le forniture, non solo di gas. Prova ne sia quanto avvenuto nelle ultime ore, conta dal più alto gradino del podio come pompatore di greggio nel più grande mercato asiatico. Laha infatti superato i sauditi, diventando il principale fornitore didella. Le raffinerie cinesi beneficiano adesso di forniture russe con forti sconti sui prezzi., la. Occhio ...

