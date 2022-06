Pensione anticipata Pmi in crisi, decreto in arrivo: come funzionerà (Di lunedì 20 giugno 2022) Mancano poche settimane se non giorni all’atteso decreto ministeriale che fornirà i dettagli sulla Pensione anticipata per le PMI in crisi previsto dalla Manovra 2022. La misura, stando alle anticipazioni sui contenuti della bozza di decreto, fornite dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, permetterà alle aziende in difficoltà di garantire un’uscita dal lavoro a quanti hanno raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. L’impianto dell’esodo ricalca in parte la procedura di “isoPensione”, introdotta nel 2012 a beneficio delle imprese con più di quindici dipendenti, nei casi di eccedenza di personale. Non a caso è previsto l’obbligo di concludere un accordo con le rappresentanze sindacali e successivamente trasmettere domanda all’INPS, quale soggetto incaricato di erogare materialmente ai ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 giugno 2022) Mancano poche settimane se non giorni all’attesoministeriale che fornirà i dettagli sullaper le PMI inprevisto dalla Manovra 2022. La misura, stando alle anticipazioni sui contenuti della bozza di, fornite dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, permetterà alle aziende in difficoltà di garantire un’uscita dal lavoro a quanti hanno raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. L’impianto dell’esodo ricalca in parte la procedura di “iso”, introdotta nel 2012 a beneficio delle imprese con più di quindici dipendenti, nei casi di eccedenza di personale. Non a caso è previsto l’obbligo di concludere un accordo con le rappresentanze sindacali e successivamente trasmettere domanda all’INPS, quale soggetto incaricato di erogare materialmente ai ...

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pensione anticipata Pmi in crisi, decreto in arrivo: come funzionerà -… - LeggiOggi_it : Manca poco all’atteso decreto ministeriale che fornirà i dettagli sulla #pensione anticipata per le aziende medio-p… - LOSTVC4USE : Happy Fathers day to Seungcheol che veramente quel poveretto si merita la pensione anticipata - RobertoRenga : RT @RobertoBoffi: Chissà se per riscattare gli anni di studi in medicina, così da poter andare in pensione anticipata, per qualcuno faranno… - RobertoBoffi : Chissà se per riscattare gli anni di studi in medicina, così da poter andare in pensione anticipata, per qualcuno f… -