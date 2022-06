Paura durante il Moechella: spari al festival, morti due giovani (Di lunedì 20 giugno 2022) Due sparatorie hanno insanguinato le strade di Washington a poco tempo di distanza l'una dall'altra. Gli agenti stanno lavorando per capire se le due tragedie sono collegate tra loro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Due sparatorie hanno insanguinato le strade di Washington a poco tempo di distanza l'una dall'altra. Gli agenti stanno lavorando per capire se le due tragedie sono collegate tra loro

Pubblicità

claudioc : RT @ilpost: L'uomo che lo organizzò oggi dice che non sa spiegarsi perché fecero un rave durante una guerra («eravamo giovani e matti») ma… - slowminut : in tutto ciò io l'unica cosa che volevo comprare era l'estathé nella bottiglietta di vetro ma avevo paura si rompes… - edibosich : RT @ilpost: L'uomo che lo organizzò oggi dice che non sa spiegarsi perché fecero un rave durante una guerra («eravamo giovani e matti») ma… - wanderlust_7_ : RT @_shootae_: piano piano sto recuperando ciò che hanno detto durante l'intervista e veramente p pond si merita una statua perché ha fatto… - ilpost : L'uomo che lo organizzò oggi dice che non sa spiegarsi perché fecero un rave durante una guerra («eravamo giovani e… -