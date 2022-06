Paul Haggis, la donna che lo accusa di violenza sessuale: "Dovevo lavorare con lui, invece mi ha stuprata" (Di lunedì 20 giugno 2022) Online sono emersi i primi dettagli delle accuse di violenza sessuale rivolte al regista Paul Haggis da una donna di nazionalità britannica. Il regista Paul Haggis è stato accusato di violenza sessuale e il The Daily Beast ha condiviso le dichiarazioni della presunta vittima. La donna sarebbe stata lasciata prima dell'alba fuori dall'aeroporto di Brindisi e ha rilasciato le sue dichiarazioni alla polizia. Nei documenti ottenuti dal sito, si scopre che la donna, che ha un passaporto britannico, ha dichiarato al procuratore Antonio Negro: "Paul Haggis mi ha violentata per giorni. Dovevamo lavorare insieme, ma invece mi ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) Online sono emersi i primi dettagli delle accuse dirivolte al registada unadi nazionalità britannica. Il registaè statoto die il The Daily Beast ha condiviso le dichiarazioni della presunta vittima. Lasarebbe stata lasciata prima dell'alba fuori dall'aeroporto di Brindisi e ha rilasciato le sue dichiarazioni alla polizia. Nei documenti ottenuti dal sito, si scopre che la, che ha un passaporto britannico, ha dichiarato al procuratore Antonio Negro: "mi ha violentata per giorni. Dovevamoinsieme, mami ha ...

