Patto per il gas con il Qatar: l’emirato che finanzia l’Islam radicale, perseguita i cristiani e discrimina le donne (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla padella Russia alla brace Qatar. Può essere sintetizzata così la scelta italiana di scegliere come nuovo fornitore di gas naturale l’emirato della penisola araba. La notizia è stata data con grande enfasi da tutti i media. “Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar: la società italiana è stata infatti selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East, nel paese del Golfo”. Lo ha fatto sapere il gruppo guidato da Claudio Descalzi in una nota. Il Ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e amministratore delegato di QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato sabato, nel corso di una cerimonia ufficiale, l’accordo di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla padella Russia alla brace. Può essere sintetizzata così la scelta italiana di scegliere come nuovo fornitore di gas naturaledella penisola araba. La notizia è stata data con grande enfasi da tutti i media. “Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in: la società italiana è stata infatti selezionata daEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East, nel paese del Golfo”. Lo ha fatto sapere il gruppo guidato da Claudio Descalzi in una nota. Il Ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e amministratore delegato diEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato sabato, nel corso di una cerimonia ufficiale, l’accordo di ...

