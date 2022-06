(Di lunedì 20 giugno 2022) Appuntamento da non perdere., martedì 21 giugno, alle ore 20:20, Nicole-Matteosaranno glidi, la trasmissionenostra WebTV condotta da Francesca Cazzaniga dedicata aldi figura e ala rotelle. Si trattaprima intervista ufficiale che i due azzurri hanno rilasciato dopo l’annuncioloro separazione sportiva. Nicoleinfatti lo scorso 19 aprile ha ufficializzato il ritiro dalle competizioni dopo aver ottenuto insieme a Matteoinnumerevoli soddisfazioni. E proprio questo sarà il temapuntata: nel corso ...

Ha praticato danza esu ghiaccio. Infine, le ultime due premiate, seste a parimerito sono state Amal Kamal e Eleonora Dallago . Amal, commessa di 19 anni, nata a Firenze e ora ...Federica Gaetano (ASDLamezia) e Giulio Neri (Società Sportiva Calabria) sono i due atleti che hanno rappresentato la Regione Calabria alla manifestazione di interesse Nazionale. "Siamo ... Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise domani sera ospiti a Figure2u Appuntamento da non perdere. Domani, martedì 21 giugno, alle ore 20:20, Nicole Della Monica-Matteo Guarise saranno gli ospiti di figure2u, la trasmissione della nostra WebTV condotta da Francesca Caz ...“Vogliamo testimoniare la capacità di resistenza dimostrata dalle società sportive in un periodo duro e guardare al futuro con nuovo entusiasmo” REGGIO EMILIA – PalaFanticini gremito per il Tower Galà ...