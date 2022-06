Pasticcio Gesesa | il ‘niet’ dei revisori inguaia palazzo Mosti | la ricostruzione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDoveva essere una formalità il via libera alla proroga del servizio idrico integrato in favore della. Così non è stato, così non sarà. Ma partiamo dalla cronaca, da ciò che è successo oggi: a poche ore dall’inizio dei lavori d’aula, in programma per le 9.30 di domani mattina, il presidente del Consiglio Comunale ha rinviato la seduta di Consiglio. Sulla delibera che sarebbe andata in discussione, infatti, il Collegio dei– si legge dalla nota ufficiale – ha presentato un secondo parere “difforme” rispetto a quello – positivo – precedentemente reso soltanto tre giorni prima. E quel parere “difforme”, evidentemente, è un parere negativo. Sorprendente, clamoroso, spiazzante. Intendiamoci, non era una vigilia serena. Che ci fosse qualche malumore, anche tra le fila della maggioranza, era cosa nota a chi frequenta ...