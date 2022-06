Parlamentari Francia: Macron perde la maggioranza (Di lunedì 20 giugno 2022) La coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, ha perso la maggioranza alle elezioni Parlamentari in Francia. La situazione politica ora incerta, scaturita anche da elezioni con un’affluenza molto bassa, apre ora la possibilità del partito del presidente di cercare una coalizione. Ma non si esclude anche la decisione di dirigere un governo di minoranza. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 giugno 2022) La coalizione centrista del presidente Emmanuel, Ensemble, ha perso laalle elezioniin. La situazione politica ora incerta, scaturita anche da elezioni con un’affluenza molto bassa, apre ora la possibilità del partito del presidente di cercare una coalizione. Ma non si esclude anche la decisione di dirigere un governo di minoranza.

