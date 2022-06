Pamela Petrarolo | “Ha stufato tutti!”: gesto irritante, la sua situazione si aggrava (Di lunedì 20 giugno 2022) La naufraga Pamela Petrarolo non convince più dopo il suo ultimo gesto all’Isola dei Famosi: crescono sempre di più i dubbi del pubblico Pamela Petrarolo nella bufera (screenshot sito Isola)Questa edizione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina alla fine con pochi naufraghi ancora in gioco. Tra questi c’è anche la showgirl Pamela Petrarolo da diverse settimane sola su Playa Sgamadissima. Le giornate per lei non sono quindi mai semplici anche perché lo spirito dell’isola ha deciso di metterla alla prova. In queste ore alla naufraga è arrivato infatti un messaggio: due giorni di tempo per imparare a nuotare. Un obiettivo che Pamela ha rivelato di voler mettere a segno a tutti i costi per ottenere il premio in cibo. La showgirl in questi giorni ha ... Leggi su direttanews (Di lunedì 20 giugno 2022) La naufraganon convince più dopo il suo ultimoall’Isola dei Famosi: crescono sempre di più i dubbi del pubbliconella bufera (screenshot sito Isola)Questa edizione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina alla fine con pochi naufraghi ancora in gioco. Tra questi c’è anche la showgirlda diverse settimane sola su Playa Sgamadissima. Le giornate per lei non sono quindi mai semplici anche perché lo spirito dell’isola ha deciso di metterla alla prova. In queste ore alla naufraga è arrivato infatti un messaggio: due giorni di tempo per imparare a nuotare. Un obiettivo cheha rivelato di voler mettere a segno a tutti i costi per ottenere il premio in cibo. La showgirl in questi giorni ha ...

Pubblicità

_Alessio_88 : Pamela Petrarolo dopo questo video pronta ad approdare in Playa Affogada - dave7664238245 : @gherbitz @SimonaMattei8 Pamela nel gruppo mi sembrava piuttosto trasparente. Maccarini spiccava molto di più e lo… - andrewsword2 : RT @_Alessio_88: Non è la Rai potrà uscire dalla TV italiana ma non uscirà mai dal cuore di Pamela Petrarolo #Isola - _Alessio_88 : Non è la Rai potrà uscire dalla TV italiana ma non uscirà mai dal cuore di Pamela Petrarolo #Isola - _cazzzvuoii_ : Chi apre la petizione per avere Pamela Petrarolo in ogni reality? #isola -