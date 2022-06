Pallavolo: Italia ospiterà l'Europeo femminile U22 nel 2024 (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'Italia consolida ulteriormente il suo ruolo di leader nell'organizzazione di competizioni internazionali di Pallavolo ospitando l'edizione 2024 del Campionato Europeo femminile U22. Nell'ultima riunione, che si è tenuta lo scorso 21 maggio a Lubiana in Slovenia, il Consiglio di amministrazione della CEV ha infatti approvato all'unanimità la domanda presentata dalla Federazione Italiana Pallavolo. Prosegue così la fattiva collaborazione tra Fipav e CEV che quest'anno vedrà il nostro Paese impegnato nell'organizzazione degli Europei Under 21 femminili (dal 12 al 17 luglio a Cerignola e Andria) e degli Europei Under 20 maschili (dal 17 al 25 settembre a Vasto e Montesilvano). “Siamo felici di poter ospitare una nuova edizione di un Campionato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'consolida ulteriormente il suo ruolo di leader nell'organizzazione di competizioni internazionali diospitando l'edizionedel CampionatoU22. Nell'ultima riunione, che si è tenuta lo scorso 21 maggio a Lubiana in Slovenia, il Consiglio di amministrazione della CEV ha infatti approvato all'unanimità la domanda presentata dalla Federazionena. Prosegue così la fattiva collaborazione tra Fipav e CEV che quest'anno vedrà il nostro Paese impegnato nell'organizzazione degli Europei Under 21 femminili (dal 12 al 17 luglio a Cerignola e Andria) e degli Europei Under 20 maschili (dal 17 al 25 settembre a Vasto e Montesilvano). “Siamo felici di poter ospitare una nuova edizione di un Campionato ...

