Pallanuoto Mondiali Budapest 2022, ct Setterosa Silipo: “Pareggio per rompere il ghiaccio” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il ct della nazionale italiana di Pallanuoto, Carlo Silipo, commenta l’esordio ai Mondiali di Budapest 2022. “Sapevamo della difficoltà della partita. La prima uscita della competizione nasconde sempre qualche insidia. Siamo sempre stati in vantaggio e sempre ci hanno raggiunto e potevamo sicuramente gestire meglio qualche situazione d’attacco, soprattutto in un paio di circostanze dove abbiamo avuto l’occasione per allungare ma bravo anche il Canada a non mollare mai. Meglio la difesa dell’attacco, spesso siamo stati frettolosi. “. Sempre Silipo poi aggiunge, proiettandosi sui prossimi appuntamenti: “Diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio. Tra due giorni affronteremo l’Ungheria in un clima che sarà acceso e stimolante e ce la giocheremo a viso aperto, con le stesse ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Il ct della nazionale italiana di, Carlo, commenta l’esordio aidi. “Sapevamo della difficoltà della partita. La prima uscita della competizione nasconde sempre qualche insidia. Siamo sempre stati in vantaggio e sempre ci hanno raggiunto e potevamo sicuramente gestire meglio qualche situazione d’attacco, soprattutto in un paio di circostanze dove abbiamo avuto l’occasione per allungare ma bravo anche il Canada a non mollare mai. Meglio la difesa dell’attacco, spesso siamo stati frettolosi. “. Semprepoi aggiunge, proiettandosi sui prossimi appuntamenti: “Diciamo che abbiamo rotto il. Tra due giorni affronteremo l’Ungheria in un clima che sarà acceso e stimolante e ce la giocheremo a viso aperto, con le stesse ...

