Pallanuoto, Mondiali 2022: Italia-Sudafrica 21 giugno. Orario, canale tv, programma, streaming (Di lunedì 20 giugno 2022) Si apre con una sfida sulla carta molto semplice per il Settebello il cammino nei Mondiali di Pallanuoto 2022. In quel di Sopron infatti gli azzurri di Sandro Campagna affrontano domani il Sudafrica nel primo match del Girone C. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, gli orari e come seguire in TV la sfida. programma Mondiali Pallanuoto 2022 Martedi 21 giugno Ore 18.00 Italia-Sudafrica DIRETTA TV – Rai Sport + HDDIRETTA streaming – Rai Play o canale Youtube FINADIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport Foto: Lapresse

