Pallanuoto, Mondiali 2022: esordio iridato per il Setterosa, sfida al Canada (Di lunedì 20 giugno 2022) Un esordio non è mai semplice, ancor di più dopo un periodo ricco di difficoltà. Inizia il cammino ai Mondiali di Budapest per la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile: oggi alle 19.30 in terra magiara le azzurre del Setterosa affronteranno il Canada nel primo match del cammino iridato. Squadra rinnovata quella che vede alla guida Carlo Sillipo: gli appuntamenti dell’ultimo biennio sono stati nettamente deludenti, culminati con la clamorosa eliminazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’obiettivo è quello di ripartire al meglio per lanciarsi verso i Giochi di Parigi. La sfida alle canadesi ad aprire il raggruppamento A non dovrebbe essere un problema per Avegno e compagne. Le nordamericane sono giunte none nell’ultima edizione iridata di Gwangju, mentre hanno trovato ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Unnon è mai semplice, ancor di più dopo un periodo ricco di difficoltà. Inizia il cammino aidi Budapest per la Nazionale italiana difemminile: oggi alle 19.30 in terra magiara le azzurre delaffronteranno ilnel primo match del cammino. Squadra rinnovata quella che vede alla guida Carlo Sillipo: gli appuntamenti dell’ultimo biennio sono stati nettamente deludenti, culminati con la clamorosa eliminazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’obiettivo è quello di ripartire al meglio per lanciarsi verso i Giochi di Parigi. Laalle canadesi ad aprire il raggruppamento A non dovrebbe essere un problema per Avegno e compagne. Le nordamericane sono giunte none nell’ultima edizione iridata di Gwangju, mentre hanno trovato ...

