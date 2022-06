Pallanuoto, il CN Posillipo under 18 accede alla final eight nazionale di categoria (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un ottimo risultato per il settore giovanile della Pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo. La squadra allenata da Francesco Falco, dopo aver perso nella prima giornata contro la quotata formazione della Vis Roma (6-12), ha battuto oggi a Monterotondo, nelle restanti due partite del girone di semifinale, la De Akker Bologna (17-8), ed il Camogli (13-6), classificandosi così al secondo posto nel girone delle semifinali del campionato under 18. Con questo ennesimo prestigioso risultato, il Posillipo si è qualificato alle final eight nazionali di categoria, che si disputeranno sempre a Monterotondo dal prossimo 3 al 6 Luglio 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un ottimo risultato per il settore giovanile delladel Circolo Nautico. La squadra allenata da Francesco Falco, dopo aver perso nella prima giornata contro la quotata formazione della Vis Roma (6-12), ha battuto oggi a Monterotondo, nelle restanti due partite del girone di semie, la De Akker Bologna (17-8), ed il Camogli (13-6), classificandosi così al secondo posto nel girone delle semii del campionato18. Con questo ennesimo prestigioso risultato, ilsi è qualificato allenazionali di, che si disputeranno sempre a Monterotondo dal prossimo 3 al 6 Luglio 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

