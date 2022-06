Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: risultati 20 giugno. Goleada dell’Ungheria (Di lunedì 20 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile sono scattati oggi, lunedì 20 giugno, in quattro città dell’Ungheria. Il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, ha pareggiato per 7-7 contro il Canada, mentre nello stesso gruppo l’Ungheria ha liquidato per 35-4 la Colombia. A senso unico tutte le altre sfide: nel Girone B gli Stati Uniti regolano 24-2 il Sudafrica, mentre i Paesi Bassi spazzano via l’Argentina per 29-6. Nel Girone C la Nuova Zelanda piega il Brasile per 12-8, mentre l’Australia batte il Kazakistan per 19-6 infine nel Girone D la Grecia passeggia con la Thailandia per 28-1, mentre la Spagna supera la Francia per 18-8. risultati 20 giugno Girone A Canada-Italia 7-7 Ungheria-Colombia 35-4 Girone B Sudafrica-Stati Uniti 2-24 Paesi ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Idisono scattati oggi, lunedì 20, in quattro città. Il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, ha pareggiato per 7-7 contro il Canada, mentre nello stesso gruppo l’Ungheria ha liquidato per 35-4 la Colombia. A senso unico tutte le altre sfide: nel Girone B gli Stati Uniti regolano 24-2 il Sudafrica, mentre i Paesi Bassi spazzano via l’Argentina per 29-6. Nel Girone C la Nuova Zelanda piega il Brasile per 12-8, mentre l’Australia batte il Kazakistan per 19-6 infine nel Girone D la Grecia passeggia con la Thailandia per 28-1, mentre la Spagna supera la Francia per 18-8.20Girone A Canada-Italia 7-7 Ungheria-Colombia 35-4 Girone B Sudafrica-Stati Uniti 2-24 Paesi ...

Pubblicità

gippu1 : @BAIL_ba @RaiDue @tommy_rai Sì davvero, velo pietoso. Oltretutto su Raisport+ c'era la pallanuoto femminile, quindi… - DananiCarlo : Pallanuoto femminile - Comincia con un pareggio l'avventura dell'Italia di Silipo ai Mondiali in Ungheria: 7-7 cont… - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 1-1: gironi pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Canada #gironi… - antonellaa262 : La Napoli Nuoto batte la Lazio per 21-7 chiudendo la regular season con una vittoria in casa: ora c’è la finale pla… - RivieraSportit : Pallanuoto femminile, Rari Nantes Imperia vince a Firenze 7-11 e conquista la salvezza in Serie A2 -