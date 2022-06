Pallanuoto femminile, Italia-Canada 7-7: le pagelle del Setterosa. Caterina Banchelli si esalta, bene Giustini (Di lunedì 20 giugno 2022) pagelle MONDIALI Pallanuoto: Italia-Canada 7-7 Laura Teani, senza voto Chiara Tabani, voto 6,5: l’azzurra con più minutaggio, vista la sua versatilità tra attacco e difesa. Trova una rete ad inizio partita, poi va leggermente in difficoltà, così come tutta la squadra. Claudia Marletta, voto 5,5: una sola rete, non è quello che ci si aspettava. È una delle migliori attaccanti della rosa e deve alzare la qualità in zona gol. Silvia Avegno, voto 6: soli 6? in campo per la giocatrice classe 1997 che non riesce ad incidere. Elisa Queirolo, voto 5,5: da una giocatrice della sua qualità e, soprattutto, personalità, ci si aspetta che si prenda sulle spalle la squadra nei momenti critici. Così non è stato. Sofia Giustini, voto 7: è la più giovane del gruppo (addirittura classe 2003) a prendersi le maggiori ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)MONDIALI7-7 Laura Teani, senza voto Chiara Tabani, voto 6,5: l’azzurra con più minutaggio, vista la sua versatilità tra attacco e difesa. Trova una rete ad inizio partita, poi va leggermente in difficoltà, così come tutta la squadra. Claudia Marletta, voto 5,5: una sola rete, non è quello che ci si aspettava. È una delle migliori attaccanti della rosa e deve alzare la qualità in zona gol. Silvia Avegno, voto 6: soli 6? in campo per la giocatrice classe 1997 che non riesce ad incidere. Elisa Queirolo, voto 5,5: da una giocatrice della sua qualità e, soprattutto, personalità, ci si aspetta che si prenda sulle spalle la squadra nei momenti critici. Così non è stato. Sofia, voto 7: è la più giovane del gruppo (addirittura classe 2003) a prendersi le maggiori ...

